Le aperture in Portogallo - Rio Ave corsaro in Turchia. Adesso al playoff c'è il Milan

Prime pagine pressoché gemelle quelle di A Bola e Record oggi in edicola. Al centro dell'attenzione di entrambi i quotidiani i due impegni in Europa League che hanno visto protagonisti Sporting Lisbona e Rio Ave. I primi hanno battuto 1-0 l'Aberdeen grazie ad una rete in apertura del giovane Tiago Tomas, mentre il club di Vila do Conde sono riusciti nell'impresa di battere ai calci di rigore il Besiktas ad Istanbul.

Per la formazione oggi allenata da Augusto Gama nel playoff finale di queste qualificazioni adesso c'è il Milan.