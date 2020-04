Le aperture in Portogallo - Scontro Sporting CP-Braga per il pagamento di Amorim

Di seguito le aperture portoghesi di oggi venerdì 17 aprile 2020. A Bola apre con "Onda solidale", sottolineando come il calcio professionistico stia unendo le forze per aiutare i giocatori dilettanti in difficoltà. O Jogo apre con il 38° anniversario di presidenza di Pinto da Costa al Porto mentre Record titola "Scontro frontale" fra Sporting e Braga per il mancato pagamento dei primi della clausola per Ruben Amorim (12,5 milioni, con la prima rata da 5 non versata), nonostante i leoes abbiano fatto cassa a gennaio con la cessione di Bruno Fernandes al Manchester United.