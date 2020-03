Le aperture in Portogallo - "Si ferma tutto!" "Ronaldo in quarantena: asintomatico"

vedi letture

Di seguito le aperture portoghesi di oggi venerdì 13 marzo 2020:

A Bola

"A presto!"

Sospesi tutti i campionati in Portogallo. La Liga ha consigliato anche di fermare gli allenamenti e la maggior parte dei club accetta. Competizioni UEFA monitorate e possibile spostamento degli Europei. Sport unito in questa lotta.

Correio da Manha

"Il virus chiude il Portogallo"

Paura del COVID-19 e si fermano i cmapionati di calcio. Europei a rischio spostamento nel 2021. Ronaldo in quarantena a Madeira senza sintomi.

O Jogo

"Si ferma tutto!"

I capitani dei primi due campionati fanno pressione per lo stop. Non si gioca a tempo indeterminato. Il Governo chiude le scuole. Chiudono le discoteche, ristoranti e centri commerciali a capacità ridotta. Vietato sbarcare in Portogallo. Europei a rischio, Libertadores rinviata. Ronaldo a casa a Madeira, asintomatico. Gabbiadini, secondo caso positivo in Serie A. Arteta positivo. Ferma anche la pallamano, NBA, NHL e MLS.

Record

"I giocatori fermano il calcio"

Risposta alla pandemia del COVID-19 dibattuta nel gruppo Whatsapp creato dal sindacato. I giocatori non si alleneranno nemmeno. Cristiano Ronaldo non ha sintomi.