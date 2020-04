Le aperture in Portogallo - Si valuta la ripresa del torneo a porte chiuse

vedi letture

Di seguito le aperture portoghesi di oggi mercoledì 1° aprile 2020. A Bola apre con le parole del presidente della LPFP, Pedro Proença che assicura che la Lega è pronta al ritorno in campo per poter terminare la stagione entro il 30 giugno. Nel taglio basso la diatriba legale fra Sinisa Mihajlovic e lo Sporting legata a quanto avvenuto nel 2018 quando l’allenatore fu ufficializzato dal club portoghese salvo cambiare idea poche ore dopo a causa di un cambio al vertice della società. Tale situazione, si legge, potrebbe arrivare fino in tribunale dove lo Sporting potrebbe essere costretto a risarcire l’attuale allenatore del Bologna con almeno 3 milioni di euro. Su O Jogo evidenziate le parole di Proença che parla di "porte chiuse" per finire il torneo, cos' come su Record.