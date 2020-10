Le aperture in Portogallo - Tempo di Clàssico: Sporting-Porto è un test per campioni

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi portoghesi, in edicola oggi 17 ottobre 2020.

A Bola

"Caccia ai fantasmi".

Giornata importante in Portogallo, dove stasera andrà in scena il Clàssico tra Sporting di Lisbona e Porto. I Leoes non ne vincono uno in campionato da ben quattro anni, mentre gli uomini di Sergio Conceiçao sono chiamati a riscattare l'ultimo k.o. interno. Felipe Anderson, appena prelevato dal Porto, potrebbe già essere titolare.

Record:

"Test per campioni"

Il quotidiano Record titola così in prima pagina, dando risalto alle immagini di Ruben Amorim e Sergio Conceiçao, i due principali candidati al titolo in Portogallo. In taglio basso si parla anche del Benfica e di Rui Costa che è considerato "il futuro" del club.