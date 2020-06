Le aperture in Portogallo - Vile attacco al pullman del Benfica: "Terrore in strada"

Di seguito le aperture portoghesi, tutte in riferimento a quanto accaduto nella notte, con la sassaiola avvenuta contro il pullman della squadra, con Weigl e Zivkovic feriti e all'ospedale: "Terrore" è la parola utilizzata in apertura sia da Record che da A Bola. Peggior inizio non poteva esserci in quella che è stata la settimana che ha sancito il ritorno del calcio portoghese dopo uno stop di quasi tre mesi.