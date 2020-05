Le aperture in Spagna - 60 milioni più due giocatori per Lautaro. Il Real frena per Camavinga

Di seguito le aperture spagnole di oggi martedì 5 maggio 2020:

Mundo Deportivo

"11 rinforzi per il Barça"

Il quotidiano pone in prima pagina un undici completo frutto di giocatori che rientreranno dai prestiti in giro per l'Europa. Tanti giovani interessanti, come Todibo, Alena o Trincao che potranno dare un grande aiuto nel prossimo mercato, in un contesto di crisi economica del calcio. Poi giocatori importanti come Coutinho o Rafinha che potrebbero anche essere usati come pedina di scambio.

Il Real Madrid pensa invece a Pogba e prepara un'offerta da 80 milioni al Manchester United, mentre l'Inter pensa a Timo Werner se dovesse partire Lautaro Martinez.

Sport

"Lautaro per 60 milioni + due giocatori"

Titolo che riguarda da vicino l'Inter, con il Barcellona pronto ad offrire ai nerazzurri 60 milioni cash più due giocatori per portare l'attaccante argentino in Catalogna. E il primo allenatore di Lautaro, Diego Cocca, dichiara: "Deve andare al Barcellona. E' compatibile con Messi e Suarez".

Taglio basso riservato alle condizioni di salute di Koeman, che migliora però continuerà ad essere ricoverato in ospedale per precauzione.

AS

"Al Real manca un bomber"

Parole di Hugo Sanchez che ricorda sul quotidiano l'anno in cui segnò 38 reti in un campionato, tutti effettuando un solo tocco. Secondo l'ex attaccante blancos al Real Madrid mancherebbe un attaccante con l'istinto killer, uno di quelli che tocca un pallone e fa gol, proprio come faceva lui.

Marca

"Il Real frena per Camavinga"

La trattativa per portare Camavinga al Real Madrid sembrava ormai ben indirizzata, ma oggi pare sia arrivata una brusca frenata. I blancos hanno bisogno di far uscire diversi giocatori, avendo una rosa di 37 persone. Prima le uscite, poi ci sarà spazio per le entrate: così l'operazione Camavinga è stata rallentata.

Real Sociedad e Athletic Bilbao si sono accordate per giocare a porte aperte la finale di Copa del Rey, una volta che la situazione si sarà normalizzata, ma comunque entro la fine della stagione 2020/2021.