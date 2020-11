Le aperture in Spagna - A Madrid incoronano Joao Felix. Messi si riprende il Barcellona

Sono tutti pazzi di Joao Felix a Madrid dopo la doppietta rifilata al Cadice che trascina l'Atletico Madrid in vetta alla Liga. "Smagliante Joao Felix", titola Marca seguito a catena da As, per il quale il talento portoghese ha già "Anima da leader", come scrive nel titolo. Esultano anche da Barcellona per il successo per 5-2 contro il Real Betis, mettendo in copertina Lionel Messi, tornato al gol su azione. "Salvatore Messi", titola Sport mentre Mundo Deportivo apre con un semplice "Torna al gol".