Le aperture in Spagna - A Madrid ritrovano Hazard, da Barcellona protestano: "Che ingiustizia"

Il Real Madrid supera con un netto 4-1 l'Huesca e riprende il suo cammino in Liga grazie anche al rientro di Eden Hazard, autore della prima rete del match. "Questo bisogna celebrarlo", titola Marca in prima pagina riferendosi proprio al ritorno al gol dell'ex Chelsea. As invece pone l'attenzione sulla classifica, scrivendo che adesso "Il Barcellona è a vista d'occhio".

Da Barcellona. Spostandoci in Catalogna, la gioia non è condivisa. Il Barcellona non va oltre l'1-1 sul campo dell'Alaves e perde altri punti in campionato. Sport però protesta fortemente per un rigore non segnalato su de Jong. "Che ingiustizia", scrive il quotidiano catalano. Mundo Deportivo evidenzia le tante occasioni sciupate e titola: "Senza attacco".