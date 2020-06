Le aperture in Spagna - Arthur alla Juve e Pjanic al Barcellona: ufficiale fra poche ore

vedi letture

Le aperture spagnole di oggi, 26 giugno 2020.

as

“Sistema Vinicius”

Grande periodo di forma per Vinicius Jr. Zidane non può lasciarlo fuori, per questo è inevitabile la staffetta con Hazard per una maglia da titolare.

Marca

“Tornati dall’inferno”

Bruno, Cazorla e Asenjo. I tre giocatori del Villareal rientrano dal calvario passato in questi ultimi anni. Infortuni gravi o lesioni ravvicinate hanno fatto sì che i calciatori siamo stati fuori per almeno 2 anni.

Sport

“Super scambio”

Arthur alla Juve e Pjanic al Barcellona. Questo lo scambio, dove ancora non c’è accordo totale, con le due parti che però sono molto vicine. Un’operazione alla pari con la Juve che però verserà 10 milioni cash nelle casse blaugrana.

Mundo Deportivo

“Scambio imminente”

Sarà ufficiale nelle prossime ore. È in dirittura d’arrivo lo scambio tra il Barcellona e la Juventus con Pjanic che finirà in blaugrana mentre Arthur farà il percorso inverso.