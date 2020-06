Le aperture in Spagna - Asensio è tornato: "E il Real Madrid ride"

vedi letture

Marco Asensio è tornato. Il trequartista, la cui ultima partita ufficiale risale a 13 mesi fa a seguito della rottura del crociato, è andato in gol al primo pallone toccato contro il Valencia. Come se non bastasse, ha anche servito l'assist per Benzema per il 3-0 definitivo. Di seguito le aperture dei principali quotidiani spagnoli.