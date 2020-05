Le aperture in Spagna - Barça-Neymar, Real Madrid-Camavinga

vedi letture

Di seguito le aperture spagnole di oggi lunedì 4 maggio 2020:

Mundo Deportivo

"Neymar, todo al Barça"

Il brasiliano ha rifiutato una succulenta proposta di rinnovo da 100 milioni dal Paris Saint-Germain. La sua idea è quella di tornare a vestire la maglia blaugrana e per questo è disposto a ridursi l'ingaggio della metà, però vuole garanzie. Altre notizie di mercato: De Bruyne non garantisce una permanenza al Manchester City, ma il Barça lo vede come obiettivo impossibile. La Juventus offre De Sciglio.

"Paura Koeman"

Intervento al cuore per il ct dell'Olanda. Le sue condizioni sono stabili.

Sport

"Acquisti: Alena e Riqui Puig"

Il Barça vuole riprendere Alena e promuovere definitivamente in prima squadra Riqui Puig. Il club vuole dare un nuovo impulso alla cantera per motivi sportivi ed economici. Mercato: attenzione al terzino del Paris Saint-Germain Bernat. Intanto, il terreno di gioco del Camp Nou è pronto per il ritorno in campo.

"Koeman in ospedale per un problema al cuore"

Le condizioni dell'allenatore olandese sono stabili.

AS

"Si parla di Camavinga"

Il Real Madrid si è avvicinato al centrocampista di 17 anni. Il giocatore ha dato l'apertura a lasciare il Rennes già in estate.

Marca

"È arrivato il momento di lottare per questo paese"

"La Quinta de la quinta", documentario della Federazione, svela le chiavi della nazionale spagnola Under 21, vincitrice degli ultimi Europei di categoria

"Barcellona, rinnovi fermi: Ter Stegen, Messi..."