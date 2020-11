Le aperture in Spagna - Barça, nuova offerta per Eric Garcia. Messi non è più lui

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 2 novembre 2020:

Marca

"Il peggior avversario nel momento migliore"

Apertura dedicata al Real Madrid e alla sfida di Champions League di domani contro l'Inter. I nerazzurri incontrano i Blancos in crescita che sperano di raddrizzare la loro rotta in Champions League con una vittoria contro la squadra di Conte. La ripresa di Hazard invita all'ottimismo. Positivo al Covid un giocatore del Real, attesa per il nuovo test.

As

"Numeri rossi"

Il quotidiano si concentra in apertura sul Barcellona che è protagonista del suo peggior inizio di campionato dalla stagione 1971-1972. Messi è da cinque giornate senza segnare o fornire un assist. Il club deve concordare prima di giovedì con personale e dipendenti un taglio di 190 milioni di euro di stipendi.

Sport

"Nuova offerta per Eric Garcia"

Barcellona protagonista in negativo in campo, ma allo stesso tempo potrebbe diventarlo in positivo sul mercato ed è qui che si concentra il quotidiano. I blaugrana sono infatti disposti a pagare 8 milioni di euro al Manchester City per il difensore nel mercato invernale. La commissione di gestione ha già dato la sua approvazione all'incorporazione dell'impianto che Koeman ha richiesto.

Mundo Deportivo

"Expediente X"

Apertura abbastanza polemica del quotidiano in riferimento alla situazione che sta vivendo il Barcellona. Contro Siviglia, Getafe, Real Madrid e Deportivo Alaves ci sono stati errori decisivi arbitrali contro i blaugrana, come il rigore non fischiato a De Jong nell'ultima partita. Nelle recenti 4 sfide di campionato, gli uomini di Koeman hanno comunque un problema visto che hanno realizzato solo 3 gol con 54 tiri in porta.