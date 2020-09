Le aperture in Spagna - Barcellona, incontro padre Messi-Bartomeu: niente accordo

vedi letture

Ieri a Barcellona è andato in scena un incontro molto importante tra il padre di Leo Messi e il presidente del Barcellona Bartomeu. I maggiori quotidiani spagnoli sportivi titolano proprio sul confronto andato in scena nella giornata di ieri. Vertice cordiale tra le due parti che sembra però essersi concluso con un nulla di fatto. L'argentino vuole andarsene mentre la squadra blaugrana non vuole trattare in alcun modo la sua partenza. La decisione di Messi sembra essere irrevocabile tanto quanto la posizione di Bartomeu che ha ribadito anche al padre come esista un contratto che deve essere rispettato.

Mundo Deportivo - "Niente accordo con Messi"

Sport - "Vertice senza accordo"

AS - "Barcellona-Messi, inflessibili"

Marca titola invece sulle parole di Sergio Ramos in merito alla decisione di Leo Messi di lasciare la Liga. Il capitano dei blancos ha detto: "Messi si è guadagnato il diritto di scegliere, però non so se lo sta facendo nel giusto modo". Allo spagnolo farebbe piacere che l'argentino non lasciasse il Barcellona considerando che, una sua eventuale partenza, andrebbe a compromettere anche la Liga.