Le aperture in Spagna - Brilla Vinicius, Messi è solo. Allarme Coronavirus

Di seguito le aperture spagnole di oggi martedì 3 marzo 2020:

As

"Vitamina V"

Vinicius abbaglia in Brasile: "Ha eclissato Messi ed è stato l'eroe della serata. Molti ex giocatori del Real Madrid vedono un futuro luminoso da parte dell'attaccante,

Marca

"Perché non credere nella rimonta?"

La vittoria nel Clasico dà fiducia al Real Madrid in vista della sfida del 17 marzo contro il Manchester City, vincente all'andata al Bernabeu per 2-1.

Mundo Deportivo

"Lo sport con la mascherina"

Allarme Coronavirus con alcuni eventi sportivi cancellati.

Sport

"SOS Messi"

Il campione argentino è più solo che mai in una squadra senza Suarez e con lo scarso impatto dei nuovi acquisti e delle riserve.