Le aperture in Spagna - Casillas torna al Real Madrid in dirigenza. Barça, tanti dubbi su Setien

vedi letture

Le aperture in Spagna

Marca

“Casillas torna al Real Madrid”

Iker Casillas torna al Real Madrid dopo cinque anni, ma non come giocatore. Il leggendario portiere, dopo aver rinunciato alla presidenza della Federazione spagnola, ha deciso di riavvicinarsi al club nel quale ha passato gran parte della carriera e lavorerà a stretto contatto con Florentino Pérez, come consigliere.

Sport

“Setien barcolla”

Il futuro dell’allenatore del Barcellona è in dubbio. Molto probabilmente non sarà l’allenatore della stagione ma la dirigenza blaugrana ormai ha chiesto al tecnico di continuare ad andare avanti in Champions.

Mundo Deportivo

Setien ha avuto un incontro con Bartomeu per parlare di futuro. Su di lui molte incognite, ma ora, ormai perso il campionato, i blaugrana punteranno tutto sulla Champions.

as

“Non bisogna stancarsi di vincere”

Questo il messaggio lanciato da Sergio Ramos dopo che il suo Real Madrid ha conquistato la 34esima Liga nella sua storia. Ora l’obiettivo è la Champions League.