Le aperture in Spagna - "Chiude l'Europa", "Il Barcellona sospende l'attività"

vedi letture

Di seguito le aperture spagnole di oggi sabato 13 marzo 2020:

Marca

"L'Europa chiude"

Questo il titolo con cui si apre il giornale spagnolo in riferimento all'emergenza Coronavirus che ha portato alla chiusura dei cinque grandi campionati europei fino al 3 aprile, come minimo. La Uefa sospende anche la Champions e l'Europa League. Il Governo decreto lo stato d'allarme in Spagna.

AS

"Chiusura totale"

Decretato lo stato di allarme in Spagna. Lo sport mondiale si paralizza prima dell'avance del Coronavirus. Sospesa la Champions, l'Europa League, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, la Liga, la Serie A, la Copa Libertadores, la F1, il Giro d'Italia, e l'NBA,

Mundo Deportivo

"Tutti a casa"

Il Barcellona, come molte altre squadre, annuncia la sospensione di tutte le attività. Bartomeu ha riunito in cerchio la squadra per spiegare loro i dettagli insieme ai medici. Ha chiesto ai propri giocatori di dare l'esempio con il proprio comportamento.

Sport

"Todos a una"

Anche questo giornale spagnolo si apre con il Barcellona in prima pagina. I blaugrana hanno sospeso la propria attività sportiva chiudendo il centro sportivo. I giocatori non si alleneranno ma dovranno seguire un programma personalizzato per mantenere il fisico e non perdere la forma.