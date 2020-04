Le aperture in Spagna - Contrattacco dell'Inter per Lautaro. Real punta il talento Camavinga

vedi letture

Di seguito le aperture spagnole di oggi, 23 aprile 2020.

Sport

"Contrattacco per Lautaro"

L'Inter risponde all'interesse del Barcellona per l'attaccante argentino con il rinnovo del contratto. Il club blaugrana prepara l'assalto finale con una nuova proposta.

Mundo Deportivo

"Farà la storia nel Barcellona"

Queste le parole di Matheus Fernandes, il brasiliano di 21 anni, centrocampista del Real Valladolid che il prossimo anno sarà un giocatore del Barcellona. Sarà il ricambio di Busquets e intanto si mostra ambizioso.

Marca

"Via libera per Camavinga"

Il Real Madrid è pronto a pagare il cartellino del giocatore di 60 milioni di euro. Il giocatore del Rennes ha attirato l'interesse di molti club, tra cui anche il Barcellona e il Dortmund, ma il Real sembra essere in netto vantaggio.

AS

"Camavinga 50 milioni"

Il Rennes pone il prezzo per il giovane talento di 17 anni. Il suo contratto è in scadenza nel 2022. Il Real compete con Juve e Psg per aggiudicarsi il giocatore.