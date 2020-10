Le aperture in Spagna - CR7 positivo: in pericolo la sfida con Messi. La Spagna cade a Kiev

Queste le aperture dei maggiori quotidiani spagnoli sportivi in edicola oggi 14 ottobre 2020.

as

"Allerta Covid, seconda ondata".

Lo sport trema. Positivo anche Cristiano Ronaldo che mette in pericolo il suo duello di Champions League con Messi. Anche nel ciclismo, due squadre lasciano il Giro e la Vuelta a causa del Covid. Non ci sarà pubblico.

Marca

"Senza gol non andiamo da nessuna parte".

La Spagna perde contro l'Ucraina 1-0 in Nations League ma rimane comunque leader nel girone.

Mundo Deportivo

"CR7 positivo e pericolo per Juve-Barcellona" - Sul taglio alto del quotidiano si legge della positività del portoghese, delle due squadre di ciclismo espulse dal giro e della positività di Mirotic, giocatore di basket del Barcellona in EuroLega. CR7 si infetta col Portogallo e ora dovrà stare dieci giorni in quarantena ma non potrà non esserci all'appuntamento con Messi.

"Leader senza gol" - Il titolo con cui si apre il giornale. La Spagna cade a Kiev, perché incapace di sfruttare le occasioni create. Stop alla striscia vincente di 15 incontri senza perdere.

Sport

"Rotazioni in vista".

Koeman, in vita del Getafe, vuole cambiare alcuni componenti nella formazioni titolare. Trincao, Dest e Pjanic hanno molte possibilità di scendere in campo dal primo minuto. Anche perché ora per il Barcellona si apre un vero e proprio tour de force con quattro partite in undici giorni tra cui il Clasico e la sfida in Champions con la Juventus.