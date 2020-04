Le aperture in Spagna - Da Lautaro a Neymar: tutte le opzioni di mercato del Barcellona

Di seguito le aperture in Spagna di oggi, 12 aprile 2020.

Marca

"Real Sociedad vuole iniziare ad allenarsi martedì"

Il club pensa che non ci sia rischio. I giocatori si alleneranno a due a due e si sottometteranno al tampone prima di entrare al centro sportivo.

Sport

"Scambio in vista"

Bayern Monaco e Manchester City stanno trattando allo scambio tra Semedo e Joao Cancelo in vista della prossima sessione di mercato. Semedo non rinnoverà col Barcellona e Cancelo poteva già essere blaugrana, scrive il quotidiano.

AS

"Avrò spazio nel Real Madrid"

Takefusa Kubo racconta, in un'intervista esclusiva al quotidiano, il suo sogno di tornare a vestire la maglia del Madrid. queste alcune sue parole: "E' impossibile giocare male al Bernabeu. Florentino Perez mi ha impressionato. Mi ha trattato come se fossi di famiglia".

Mundo Deportivo

"I tre rinforzi"

Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante, un centrocampista e un centrale con sullo sfondo l'operazione di sempre: quella di riportare Neymar a Barcellona. Avanti tutta per Lautaro, Ndombele e Fabian Ruiz per il centrocampo. Upamecano, Luiz Felipe e Laporte per la difesa. Queste le opzioni.