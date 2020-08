Le aperture in Spagna dedicate al Siviglia: "Orgoglio spagnolo, ad un passo dalla sesta"

Il caso Barcellona è ovviamente l'argomento principale in Spagna, ma Marca e AS dedicano ampio spazio alla vittoria del Siviglia contro il Manchester United. "Ad un passo dalla sesta" titola AS, visto che gli andalusi possono conquistare il sesto trofeo nella competizione. "Orgoglio spagnolo", è invece il titolo di Marca. Il Siviglia è l'unica squadra iberica andata avanti in Europa e arrivata in finale.