Le aperture in Spagna - Depay in pole per rinforzare il Barça. Zidane non convoca Hazard

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 26 settembre 2020:

Marca

"Messi è ancora ferito"

Apertura del quotidiano dedicata al Barcellona e alla cessione di Luis Suarez. Il fuoriclasse argentino dice addio all'amico e colpisce ancora una volta Bartomeu. Il messaggio bomba della Pulce riceve un sostegno schiacciante, anche dai suoi compagni di squadra. Nuovo capitolo di una situazione interna avvelenata.

As

"Despacito con Hazard"

Stavolta è il Real Madrid che sale alla ribalta e viene trattato nell'apertura della prima pagina di questa mattina. Zidane ancora una volta esclude il belga, adesso contro il Betis Siviglia: "Vogliamo che entri al 100%". Fa comunque discutere l'esclusione del fuoriclasse ex Chelsea da parte del tecnico dei Blancos, ma nei modi il suo comportamento è sbagliato.

Sport

"Non stanno zitti"

L'addio di Suarez è ancora una volta in apertura del quotidiano e risveglia una valanga di critiche nei confronti di Bartomeu. Eto'o: "Figliolo, l'eleganza non si compra. Abbi cura di te e pensa a te." Cesc Fabregas: "Il trattamento che hanno avuto mi rattrista. Hai lasciato la vita per il Barça". Messi: "Non meritavi di essere licenziato come hanno fatto, ma niente mi sorprende più". Dani Alves: "È solo rispetto e loro non lo sanno. Questa è la realtà da molto tempo".

Mundo Deportivo

"Depay pole"

Barcellona ancora una volta in primo piano nell'apertura del quotidiano in prima pagina. Per rafforzare l'attacco blaugrana l'olandese è la prima opzione: si adatta al profilo e al tetto salariale. Al Barça piace anche Isak, attaccante della Real Sociedad, ma la sua clausola esigente (70 milioni di euro) appare quasi proibitiva.