Le aperture in Spagna - Doppio castigo, ora per Morata e compagni una finale in Germania

vedi letture

Il pareggio in Svizzera complica il cammino della Spagna in Nations League, come sottolineato anche da Marca. "Bisogna vincere in Germania", titola il quotidiano. Martedì si giocherà quella che per Mundo Deportivo è una "Finale con la Germania", visto che per superare il turno bisognerà per forza ottenere i tre punti in terra teutonica. As parla di "Doppio castigo", per il pari e soprattutto perché Ramos è stato autore di due rigori sbagliati nello stesso match.