Le aperture in Spagna - Duello PSG-Real per Camavinga. Barcellona, ieri il Pjanic-day

Le aperture in Spagna di oggi, 11 settembre 2020.

Marca

"Duello col Psg per Camavinga"

E' ormai noto l'interesse del Real Madrid per Camavinga. Ma sull'asso francese, come racconta il quotidiano, si sarebbe inserito anche il Paris Saint Germain che lo ha inserito nella propria lista dei desideri.

as

"2021 per loro"

Il Real Madrid ha messo nel mirino tre giocatori francesi: Camavinga, Upamecano e Mbappé. In questa sessione di mercato sarà comunque difficile provare a convincere i rispettivi club a cederli. proprio per questo motivo i blancos hanno rinviato tutto al 2021. E ci riproveranno più avanti, anche se gli obiettivi restano comunque chiari.

Mundo Deportivo

"Entrata e uscite"

Ieri è stato il primo giorno da giocatore del Barcellona per Miralem Pjanic. Verrà poi ufficialmente presentato settimana prossima. In uscita il Barcellona dovrà ancora piazzare una decina di giocatori tra cui Vidal e Suarez che sono vicini rispettivamente a Inter e Juventus.

Sport

"Pjanic è già qui"

Il primo acquisto del Barcellona Miralem Pjanic ieri è arrivato in Spagna. Le sue prime parole da giocatore blaugrana sono state: "Ho voglia di conoscere i miei nuovi compagni. Sono qui per vincere molti titoli".