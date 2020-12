Le aperture in Spagna - È tempo di derby a Madrid: stasera Real-Atletico

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, sabato 12 dicembre 2020. Marca e As dedicano le proprie prime pagine al derby di Madrid in programma questa sera alle ore 21:00, con i rispettivi titoli "La porta della Liga" e "Derby capitale". Una partita cruciale per entrambi i club, ma soprattutto per i blancos che con una vittoria accorcerebbero il distacco dall'Atletico, primo in classifica. Il duello della notte coi fari puntati sarà quello che vedrà protagonisti Suarez e Sergio Ramos.

Mundo Deportivo titola "The best trio" riferendosi a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski: i finalisti del Fifa Best Awards come miglior giocatore del 2020. Il polacco del Bayern Monaco sembra essere il principale favorito alla vittoria di questo prestigioso titolo che verrà assegnato nel galà di questo giovedì.

Sport col "Piano Koeman" descrive la situazione in casa Barcellona. Il tecnico, approfitterà della lezione subita in Champions con la Juve per fare meno turnover possibile, cercando quindi un undici tipo con l'obiettivo di rimontare in campionato. L'olandese crede che, se al momento sta utilizzando il miglior sistema di gioco per il Barcellona, tuttavia può fare delle modifiche aspettando rinforzi a gennaio.