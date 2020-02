vedi letture

Le aperture in Spagna - "FeliCity" al Santiago Bernabeu. Il Real crolla in 5'

Queste le aperture della stampa sportiva spagnola in edicola oggi, giovedì 27 febbraio 2020:

MARCA

"Crollo"

Prima pagina del quotidiano madrileno dedicata, ovviamente, alla sconfitta del Real Madrid al Bernabeu contro il Manchester City di Pep Guardiola nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. "Otto minuti fatidici obbligano il Madrid ad un miracolo a Manchester" scrive il quotidiano che poi continua: "Guardiola vince la sfida contro Zidane che adesso può essere eliminato per la prima volta dalla Champions League".

AS

"A Manchester servirà un'impresa"

Anche qui si parla della sconfitta del Real contro il City, con l'immagine del rosso al capitano dei Blancos Sergio Ramos come copertina. "Un Madrid discreto - si legge - perde il match in 10 minuti senza controllo. Gli uomini di Zidane obbligati a rimontare in casa del City. Ramos, espulso per rosso diretto, salterà il ritorno"

MUNDO DEPORTIVO

"FeliCity"

Sul quotidiano catalano si celebra la vittoria del City dell'ex Barça Pepe Guardiola in casa dei rivali del Real Madrid. "Il City di Guardiola assalta il Bernabeu e al Real adesso servirà un miracolo. Rimonta Citizens in cinque minuti con l'espulsione di Ramos che si perderà il ritorno".

"Assalto a Lautaro

Il taglio alto è dedicato a Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, per il quale si profila un vero e proprio duello di mercato fra le due grandi di Spagna, Real Madrid e Barcellona.

SPORT

"Pep tu ci indichi il cammino"

Anche qui si celebra la vittoria dell'ex Barcellona Pep Guardiola in casa del Real Madrid con il Manchester City. "Gli inglesi - si legge - rimontano il Real Madrid prima della sfida fra i Blancos e il Barcellona. Guardiola diventa il tecnico che ha vinto di più al Bernabeu nella storia (6 volte) superando Helenio Herrera.