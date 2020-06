Le aperture in Spagna - George Floyd, Messi, virus e il ritorno del calcio

I quattro giornali sportivi spagnoli parlano di diverse tematiche nelle proprie prime pagine. Sport pone il mirino su Lionel Messi, perché l'argentino ha deciso di non esercitare la propria clausola, presente nel proprio contratto, per liberarsi dopo i problemi con la dirigenza. Rimanendo in Catalogna c'è anche Il Mundo Deportivo che riporta la notizia in taglio basso, ma la prima pagina è sul ritorno del calcio dopo 80 giorni: ieri è stata la prima volta che il Barça si è allenato a ranghi completi dal 13 marzo.

Due pagine diverse invece per i giornali della Capitale, Madrid. AS parla delle reazioni sportive all'assassinio di George Floyd, con il Liverpool in prima - a un anno dalla conquista della Champions League - inginocchiato per rendere omaggio. Invece Marca benedice il numero 0, come il numero di morti in Spagna, per la prima volta, dopo l'avvento del virus.