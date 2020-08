Le aperture in Spagna - Guardiola elogia Zidane, City interessato a Sergi Roberto

Pep Guardiola non si fida del Real Madrid in vista del ritorno degli ottavi di finale, ed elogia il rivale Zinédine Zidane: "Sono felice che le cose per lui stiano andando bene". Aumenta la curiosità per Trincao, in passato obiettivo di mercato della Juventus: il portoghese non ha fatto altro che crescere dopo la firma con il Barcellona a gennaio, e il suo inserimento procede molto bene. City interessato a Sergi Roberto: il catalano è però felice al Camp Nou e non vuole lasciare i blaugrana, mentre il Barça preferirebbe lasciar partire Semedo. Questi i temi principali delle aperture dei più importanti quotidiani sportivi in Spagna, di cui vi proponiamo nel dettaglio tutti i titoli:

Marca - "El Madrid te puede remontar"

AS - "Me alegro de que las cosas le vayan bien a Zidane"

Mundo Deportivo - Informe Trincao

Sport - El City aprieta por Sergi Roberto