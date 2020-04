Le aperture in Spagna - I giornali rendono omaggio a Michael Robinson: "Adios, gentleman"

vedi letture

Di seguito le aperture spagnole di oggi mercoledì 29 aprile. Le quattro principali testate sportive rendono omaggio a Michael Robinson, morto ieri a 61 anni. Nazionale irlandese, ha giocato nel Liverpool conquistando la Coppa dei Campioni nel 1984 in finale contro la Roma. Dopo il ritiro aveva iniziato la carriera di commentatore sportivo seguendo i Mondiali di Italia '90 per la TV spagnola ed è stato presentatore di diverse trasmissioni sportive sempre in Spagna. "Non camminerai mai da solo" titola As, in riferimento all'inno del Liverpool. "El dia después", ossia "Il giorno dopo" è il titolo scelto da Marca in riferimento alla popolare trasmissione televisiva da lui condotta per molti anni. "Adios, gentleman" scrive Mundo Deportivo. "Unico, Michael" è l'apertura di Sport. Piccolo spazio anche alla ripresa degli allenamenti in Spagna, con le squadre che potranno tornare ad allenarsi a partire da lunedì.