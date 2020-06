Le aperture in Spagna - Il Barcellona e il suo leader stendono il Leganes 2-0

Ieri sera il Barcellona ha battuto il Leganes per 2-0 al Camp Nou. Un’altra vittoria per la squadra blaugrana che è sempre più prima in classifica a +5 punti dal Real Madrid che però ha una partita in meno. Stamani le aperture spagnole di Sport e Mundo Deportivo celebrano la vittoria della squadra di Setien in segno del solito Leo Messi. Prima ha aperto le marcature Ansu Fati nel primo tempo. E nella seconda frazione da calcio di rigore la gara è stata chiusa dall’argentino.

L’apertura di Marca è dedicata invece a Sergio Ramos con la scritta “Che Barbaro!”. Il difensore del Real Madrid che nell’ultima gara col gol messo a segno è diventato il difensore più prolifico della storia della Liga, col suo nuovo look ricorda molto un barbaro. Il giornale spagnole ha deciso di celebrarlo così.