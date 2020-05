Le aperture in Spagna - Il Barcellona vuol chiudere per Pjanic e Lautaro. Il Real ritrova Hazard

Queste le aperture dei principali quotidiani di oggi, martedì 12 maggio.

Mundo Deportivo

“Le chiavi di Pjanic”. Il quotidiano sportivo vicino al Barcellona parla del centrocampista della Juventus come un obiettivo caldissimo dei catalani. I bianconeri pensano ad uno scambio e valutano Arthur, Semedo e Todibo.

Sport

“Lautaro, ok”. Semplice e senza fronzoli. Pur mancando ancora qualcosa, il quotidiano dà per imminente l’accordo fra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez. L’operazione potrebbe chiudersi sulla base di 60 milioni più due giocatori in favore dei nerazzurri.

As

“L’acquisto è Hazard”. Col rritorno al lavoro del Real Madrid, Zinedine Zidane avrà a disposizione due giocatori rimasti fuori per parecchio tempo: il primo è Marco Asensio, l’altro è Eden Hazard, brillante acquisto estivo che ancora non ha assolutamente fatto vedere quasi niente del suo repertorio.