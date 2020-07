Le aperture in Spagna - Il coronavirus blocca la Segunda Division proprio all'ultima curva

Il coronavirus torna a colpire e lo fa proprio all'ultima giornata della regular season della seconda divisione spagnola. Sette giocatori del Fuenlabrada sono risultati positivi e la sfida decisiva contro il Deportivo non si è potuta disputare. Bloccando di fatto tutto: il Fuenlabrada era in corsa per i playoff che a questo punto non si possono disputare e il Depor era alla ricerca di punti salvezza. Marca e As aprono sul papocchio di ieri. In Catalogna, invece, preferiscono aprire per l'ennesima volta su Leo Messi. Queste le prime pagine di oggi 21 luglio 2020: