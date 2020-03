Le aperture in Spagna - Il Coronavirus toglie gli spettatori al calcio

vedi letture

Di seguito le aperture spagnole di oggi mercoledì 11 marzo 2020:

Marca

"Non sarebbe meglio rinviare le partite?"

La decisione di giocare a porte chiuse apre un dibattito in seno allo sport.

As

"Sport senza anima"

Chisura totale di tutte le competizioni per il Coronavirus.

Mundo Deportivo

"Chiuso"

Il Coronavirus mette la chiave su tutto lo sport spagnolo: si giocherà senza pubblico per almeno due settimane.

Sport

"Lo sport resta orfano"

L'Esportiu

"Chiuso"

Estadio Deportivo

"Da soli davanti il pericolo"

Siviglia-Roma di giovedì si disputerà a porte chiuse al Ramon Pizjuan per decisione del Governo contro l'avanzata del Coronavirus, ragione per cui è stata sospesa la Serie A in Italia e lascia la partita di ritorno nelle mani della UEFA.

Super Deporte

"Simulacro"

Goleada in uno stadio fantasma, il più triste addio del Valencia alla Champions. Due rigori hanno reso impossibile la rimonta. Tutto lo sport (e Las Fallas) chiude per almeno due settimane per il Coronavirus. Il derby di sabato e tutte le partite de LaLiga si giocheranno senza pubblico.