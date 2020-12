Le aperture in Spagna - Il Real Madrid si vaccina a Siviglia. Barcellona, errori fatali

Il Real Madrid vince il big match a Siviglia e si rilancia in Liga a pochi giorni dal match decisivo in Champions League col Borussia Monchengladbach. Marca in prima pagina titola così: "Zidane si vaccina a Siviglia". Esulta anche As, che in copertina scrive che "Questo sì che è il cammino" che il Real Madrid deve intraprendere.

Da Barcellona. Godono nella Capital, sicuramente meno a Barcellona. I blaugrana cadono contro il Cadice a sorpresa e Mundo Deportivo bacchetta Messi e compagni: "Errori fatali". Ed è proprio sugli sbagli blaugrana che si sofferma anche l'altro quotidiano catalano, Sport, in prima pagina: "Che errori!".