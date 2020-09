Le aperture in Spagna - Il ritorno di Bale inizia male: già infortunato. Barça, Gamper ultimo test

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, sabato 19 settembre 2020.

Marca

"Tutto tuo"

Il ritorno di Gareth Bale al Tottenham inizia con il piede sbagliato. Nemmeno il tempo di festeggiare l'arrivo del gallese che arriva una doccia fredda per Mourinho: il giocatore ormai ex Real Madrid dovrà rimanere fuori per almeno un mese. I tifosi londinesi dovranno aspettare almeno il derby contro il West Ham per rivederlo in campo.

Sport

"Gamper come esame"

Il Barcellona affronterà l'Elche questa sera al Camp Nou. E' l'ultimo impegno prima dell'inizio della Liga. L'ultimo test che come sempre non vedrà tifosi sugli spalti.

Mundo Deportivo

"Progetto Koeman"

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, è intervenuto alla vigilia del trofeo Gamper. I blaugrana giocheranno contro l'Elche in un Camp Nou senza pubblico. Molto probabilmente assisteremo al debutto di Pjanic.

as

"Da villano a eroe"

Gareth Bale è stato accolto come un eroe al suo ritorno a Londra. Un vero e proprio ritorno da superstar. Il Tottenham presenterà il giocatore oggi. Anche se la lesione al ginocchio non permetterà a Mourinho di averlo subito a disposizione.