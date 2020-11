Le aperture in Spagna - Koeman a caccia del colpaccio. Mercato Real, Isco può partire a gennaio

vedi letture

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, 21 novembre 2020.

Mundo Deportivo

"Carica"

Koeman carica i suoi in vista della gara con l'Atletico. Se la prende con l'orario tardo notturno (calcio d'inizio alle ore 21:00) della gara con l'Atletico e chiede alla stampa maggiore rispetto per Messi. Vincere stasera sarebbe importante, contro un Atletico che non perde in casa da un anno.

Marca

"Isco disposto ad andarsene a gennaio"

Il giocatore ha fatto sapere la sua volontà al club: se ne vuole andare a gennaio. Zidane non si è messo in mezzo e una cessione potrebbe essere una buona soluzione per entrambe le parti.

As

"SuperLiga"

Il Real Madrid sarà impegnato in casa del Villareal (secondo in classifica), gara in programma alle 16:15. Tante assenze nei blancos: non saranno della gara Ramos, Militao, Casemiro, Benzema e Jovic. L'Atletico andrà all'attacco del Barcellona.

Sport

"Super esame"

Il Barcellona di Koeman vuole fare il colpaccio al Wanda per dimostrare che è ancora in corsa per lottare per il campionato. I colchoneros non avranno Luis Suarez, niente sfida da ex per lui. Nel Barcellona saranno assenti Busquets e Fati.