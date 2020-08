Le aperture in Spagna - Koeman prende il comando del Barcellona: "Un sogno essere qui"

vedi letture

Ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Barcellona Koeman. Diamo un'occhiata alle reazione dei quotidiani spagnoli, usciti oggi in Spagna, alle parole del nuovo tecnico blaugrana.

Mundo Deportivo

"E' un sogno"

Sono state anche queste le parole del tecnico. Koeman è rimasto incantato dal poter allenare i blaugrana, ma al tempo stesso ha reclamato 'lavoro'. Solo con il lavoro si ottengono risultati e per riportare la squadra il più in alto possibile.

as

"Vorrei che Messi continuasse con noi"

Qui sono messe in risalto altre parole del nuovo allenatore blaugrana che si è presentato lanciando un chiaro e forte messaggio a Leo Messi dicendo: "Ha un altro anno di contratto. Voglio lavorare con sola gente che vuole stare veramente qua".

Sport

"Koeman prende il comando"

E' iniziata l'era Koeman e il quotidiano spagnolo in questione ha riportato alcune risposte del nuovo tecnico sui vari temi che sono stati toccati durante la conferenza: "Mi piace tenere il pallone e non corrergli dietro. La squadra ha bisogno di giocare con più intensità. Dobbiamo recuperare il nostro prestigio com club. E lavoreremo per cambiare ciò".