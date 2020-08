Le aperture in Spagna - La grande notte della finale di Champions. Barça su Lautaro

Di seguito le aperture dei principali quotidiani spagnoli di oggi, domenica 23 agosto:

AS

"I petrodollari contro la vecchia Europa"

Questo il titolo dedicato alla finale di Champions League di questa sera, con i milioni qatarioti spesi dai proprietari del Paris Saint Germain per raggiungere questa finale, contro il gruppo affiatato del Bayern Monaco. Le magie di Mbappé e Neymar di fronte al cinismo di Muller e Lewandowski.

Marca

"La notte del calcio totale"

E' la grande notte del calcio europeo. Quella che vede disputarsi la finale di Champions League, uno degli eventi calcistici più attesi di ogni stagione. Di fronte si ritroveranno Paris Saint Germain e Bayern Monaco, per una sfida inedita in finale: per i francesi si tratta infatti della prima volta. Lewandowski alla caccia del record di Cristiano Ronaldo, mentre Mbappé e Neymar per coronare il sogno ed il progetto Paris Saint Germain.

Mundo Deportivo

"Koeman li vuole"

Lautaro Martinez e Philippe Coutinho, sono loro le prime due richieste del tecnico del Barcellona Ronald Koeman. Pronta una nuova offerta per l'attaccante argentino dell'Inter, una priorità per il tecnico blaugrana.

Sport

"Tre scelte"

Sono tre le scelte di Ronald Koeman per rinforzare il suo Barcellona: Lautaro Martinez, Eric Garcia e Gayà. Prima però è tempo di uscite, poi ci sarà modo di andare all'assalto dei nomi richiesti dal tecnico. E nel frattempo Luis Suarez e Jordi Alba restano sul mercato, con i blaugrana pronti a prendere in considerazione le offerte che arriveranno.