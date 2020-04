Le aperture in Spagna - La Liga rischia: giocatori divisi. La Juve fa sul serio per Arthur

vedi letture

Di seguito le aperture in Spagna di oggi, 25 aprile 2020.

Sport

"La Liga in pericolo"

Il campionato spagnolo rinvia i tamponi per il Coivd-19 per i giocatori a causa dell no del Ministero e di alcuni club che al momento non vogliono tornare in campo.

Mundo Deportivo

"La Juve stringe per Arthur"

La società bianconero è molto interessato al brasiliano e ha offerto giocatori in cambio. Pjanic non è la priorità per il Barcellona, però piacciano Bentancur, Bernardeschi, Demiral e De Sciglio.

Marca

"Il calcio contiene la respirazione"

I giocatori sono divisi tra chi vuole tornare a giocare e chi vuole più sicurezza. Il governo si prende qualche giorno per decidere e valutare la situazione.

AS

"Mbappé è serio"

L'ambiente intorno al francese non è dei migliori e dal Psg filtra che rischia di stare un anno senza giocare se non prolunga il contratto. Il rinnovo con clausola è un'opzione sul tavolo.