Le aperture in Spagna - "LaLiga contagiata"

Di seguito le aperture spagnole di oggi lunedì 16 marzo 2020:

As

"LaLiga contagiata"

Cinque membri del Valencia, tre di essi calciatori (Garay, Gaya e Mangala) positivi al coronavirus. Eltro caso in Segunda, nell'Elche. La Serie A italiana è la più colpita. Due contagi finora in Premier.

Marca

"Termineremo la stagione"

La notizia non è chi finisce primo o quinto, ma lavorare al rilancio più adeguato della competizione. Rubiales: "Tutto ciò che la UEFA deciderà domani si ripercuoterà nel resto delle Federazioni".

Mundo Deportivo

"Zona zero"

Dall'Italia, Albertini: "Sono 15 giorni di sacrificio per recuperare la libertà". Dalla Cina, Cannavaro: "La polizia cinese va a casa tua a misurarti la febbre e se non lo fai sei arrestato".

Sport

"Lautaro bloccato"

Il Barça supera il Real Madrid nell'acquisto dell'attaccante dell'Inter. Il pericolo ora sono Chelsea e City. L'argentino vede di buon occhio il trasferimento ai blaugrana.

Super Deporte

"Nel cuore del Valencia"

Garay, Mangala e Gaya sono tra i cinque infettati dal COVID-19... e possono essere di più.

Estadio Deportivo

"Applausi contro il silenzio"

La lotta nel derby lascia spazio a una cosa molto più importante.

L'Esportiu

"Infettati"

Il Valencia è la prima squadra di prima divisione con giocatori contagiati dal Coronavirus. La squadra ha giocato il 19 febbraio a Milano contro l'Atalanta e il 10 marzo al Mestalla in Champions.

La Grada

"Resta a casa!"