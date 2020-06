Le aperture in Spagna - Lautaro, Callejon, Gasperini e il caso Garay

"LauToro" titola Mundo Deportivo oggi in edicola in riferimento a Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter e obiettivo del Barcellona. "È tra gli attaccanti 'top' in Italia in falli provocati, palloni rubati e kilometri percorsi. I numeri confermano che è il '9' più simile a Luis Suarez". Fra le altre trattative: Cancelo per Semedo tra i possibili scambi di mercato. "40 milioni" è la valutazione del portoghese e il titolo di Sport di oggi. Marca apre con il programma del 28° e del 29° turno di Liga, annunciati da Javier Tebas. As evidenzia la lotta contro il razzismo dei calciatori, con Achraf Hakimi che mostra la maglia "Giustizia per George Floyd". Estadio Deportivo apre con José Maria Callejon: "In uscita" è il titolo, sottolineando come sia Siviglia che Betis siano interessati all'esterno d'attacco. Infine Super Deporte che apre con il duro comunicato di Ezequiel Garay nei confronti del Valencia e il titolo "Guerra!". Taglio basso dedicato alle parole di Gian Piero Gasperini che ha ammesso di avere avuto il coronavirus in occasione della partita di ritorno di Champions fra Valencia e Atalanta.