Le aperture in Spagna - Lautaro e Neymar al Barça con gli scambi, il Real vede Haaland

vedi letture

Di seguito le aperture in Spagna di oggi, venerdì 17 aprile 2020. Si parla di calciomercato con Real Madrid e Barcellona grandi protagoniste: i Blancos puntano Haaland, i blaugrana pensano a Neymar e a Lautaro Martinez.

Mundo Deportivo

"Strada francese per Neymar"

Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante e Neymar è un'opzione forte. Possibile una maxi-operazione con il PSG: i francesi Dembelé, Umtiti e Todibo potrebbero essere usati come pedine di scambio per arrivare al brasiliano. Viva anche l'opzione Lautaro: l'Inter chiede in cambio dei giocatori per lasciare andare El Toro.

AS

"Haaland, il Real Madrid ne approfitta"

Il Real cerca la risposta al Barça: Haaland potrebbe essere il grande colpo per l'attacco. Florentino vanta ottimi rapporti con il CEO del Borussia. Odegaard e Hakimi potrebbero facilitare l'affare Haaland.

Marca

"Intervista a Iniesta"

Intervista esclusiva ad Andres Iniesta, ex campione del Barcellona. "Questo stop mi dà più forza per provare a prolungare la mia carriera. Il calcio di domani non può essere uguale a quello di ieri. Gli applausi in tutti gli stadi è la miglior esperienza che mi ha dato la vita". Spazio anche al mercato: il Barça va avanti nell'affare Lautaro Martinez.

Sport

"Camiseta de gala"

Sulla prima pagina del quotidiano spuntano le prime immagini della nuova maglia del Barcellona per la prossima stagione. Per la prima volta possibile unione tra i colori della bandiera catalana e i colori ufficiali del club. Sul mercato: l'Inter dà già per perso Lautaro Martinez. Anche il Real guarda alla Serie A: nel mirino c'è Fabian Ruiz.