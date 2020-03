Le aperture in Spagna - Le scuse del Barca, ultima spiaggia per Bale

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 20 marzo 2019:

AS

"Bale o non Bale?"

Dubbio amletico per il Real Madrid: il gallese, fuori dall'undici titolare contro City e Barcellona, ​​dovrebbe giocare contro il Betis Siviglia in campionato. Sarà un test, secondo il quotidiano spagnolo, per capire quanto credito è rimasto all'ex Tottenham tra i blancos.

Mundo Deportivo

"Lo spogliatoio è tranquillo come una chiazza di petrolio"

Un modo di dire tutto spagnolo per chiudere ogni discussione. Il tecnico del Barcellona, Quique Setien, chiude il caso Sarabia, chiedendo scusa per le parole del suo assistente intercettate dalle telecamere durante il match perso col Real Madrid. Lo spogliatoio è una "Balsa de aceite", espressione idiomatica che significa "tranquillo" (letteralmente sarebbe "chiazza di petrolio"). I blaugrana, insomma, guardano avanti. Precisamente alla Real Sociedad.

Sport

"Obiettivo leadership"

Il Barca riceve la Real Sociedad con l'idea di dimenticare il Clasico, vincere e mettere pressione al Real Madrid. E potrebbe essere la prima da titolare per Braithwaite, accanto a Messi e Griezmann.

Marca

Vinicius (senza nominarlo)

Il giornale iberico gli dedica la prima pagina ma lui non è mai nominato. Anzi, è presente in foto ma con la maglietta a nascondere il volto. Parliamo di Vinicius, stellina del Real Madrid in formissima, che su Marca viene presentato da 15 ex giocatori madrileni. Con le loro definizioni che diventano, come un collage, i titoli odierni di una strana prima pagina: "Veloce, sembra Pelè, grande personalità, diverso, vicino al livello di CR7 alla sua età, senza limiti".