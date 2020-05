Le aperture in Spagna - Luce verde per la ripresa della Liga. Apertura per Pogba

Di seguito le principali aperture sportive di oggi, venerdì 1 maggio 2020:

Sport

"A giocare!" - Primi passi verso la ripresa della Liga spagnola: luce verde ai test e agli allenamenti individuali. L'obiettivo è quello di tornare in campo entro il 28 giugno, data limite per disputare gli 11 turni rimanenti.

AS

"La fine del tunnel" - Anche sulla prima di As si parla del possibile ritorno in campo. L'Istituto della Sanità approva il protocollo per la ripresa dell'attività sportiva. La prossima settimana il via ai test e agli allenamenti individuali. La preparazione in piccoli gruppi e di tutta la squadra saranno i prossimi passi. I club credono che si possa tornare a giocare tra metà e fine giugno. Spazio anche al mercato: lo United apre le porte alla cessione di Paul Pogba, obiettivo del Real Madrid.

Marca

"Voglio vincere tutto con la Spagna e con il Chelsea" - Parla Kepa, portiere spagnolo del Chelsea, che aggiunge: "In Spagna non si è ancora visto il miglior Hazard. Vivo con normalità il fatto di essere lo spagnolo più caro della storia". Spazio al mercato con Zidane che fare i conti con un attacco numeroso.

Mundo Deportivo

"Setien acquista Dembelé" - Il tecnico del Barcellona ha totale fiducia nella ripresa dell'esterno offensivo francese, ex Borussia Dortmund, che non rientra in nessun piano di cessione. Luce verde per la possibile ripresa della Liga.