Le aperture in Spagna - Luis Suarez ha l’accordo con l’Atletico: è ad un passo

Luis Suarez ha l'accordo con l'Atletico: è ad un passo

Quello di Luis Suarez è un vero e proprio caso. Le aperture dei maggiori quotidiani spagnoli sportivi riguardano proprio la questione legata al Pistolero. Ormai tramontata la pista Juventus, la quale ha chiuso per il ritorno di Alvaro Morata, l’uruguaiano ha trovato un accordo con l’Atletico Madrid. Tra le due parti c’è un principio di intesa e la chiusura dell’affare sarebbe davvero vicina. Il caos nasce dall’accordo di risoluzione con il Barça che prevede che il calciatore non si accasi in top club quali Real Madrid, Manchester United, City, PSG e altri. Il Barça non ha citato tra questi l’Atletico Madrid. Ma il direttivo del club blaugrana vorrebbe impedire anche il trasferimento all’Atletico. Difficile che ciò avvenga, ma ci sono dei tentativi in corso da parte del Barcellona. Sarebbe clamoroso e inatteso. Anche perché il Cholo aspetta con fiducia Suarez, decisive le prossime ore. Tutto fa pensare che arriverà comunque la fumata bianca.