Le aperture in Spagna - Mbappé, il Real alla finestra. Barça, si complica Lautaro

Queste le maggiori aperture spagnole sportive di oggi martedì 15 settembre 2020.

Marca

“Primo e ultimo test”

Un Real Madrid con nessuna novità e molte assenze affronta il Getafe. Nessuna faccia nuova dal mercato a solo cinque giorni dal debutto con la Real Sociedad. La vecchia guardia continuerà a tirare il carro.

As

“Mbappé, il Real Madrid alla finestra”

Le ragioni che avvicinano l’attaccante ai blancos: la nazionalità francese come Zidane, idolo del calciatore; la capacità del Real di vincere la Champions, elemento fondamentale per vincere il Pallone d’Oro. La cifra: tra i 120 e i 150 milioni di euro.

Mundo Deportivo

“Seconda offerta”

Il Barcellona presenterà questa settimana una seconda offerta al Manchester City per Eric Garcia. L’offerta blaugrana si aggira sui 15 milioni mentre la squadra inglese ne chiede 18.

Sport

“Lautaro si complica”

Il Barcellona non vuole proseguire l’operazione per portare Lautaro Martinez in blaugrana prima che si materializzi qualche uscita. Gli agenti del giocatore sono a Milano ma il prezzo del cartellino del giocatore non è sceso. Il Real Madrid e il Manchester City sono alla porta se il Barcellona si dovesse definitivamente tirare indietro.