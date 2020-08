Le aperture in Spagna - Messi-Barcellona ai ferri corti: presto un incontro chiesto dall'argentino

Le aperture dei maggiori quotidiani spagnoli sportivi di oggi, 29 agosto 2020.

Marca

"Messi pronto a trattare la sua partenza"

Messi andrà via dal Barcellona. Ma non sarà facile per il numero dieci blaugrana trovare una 'via di fuga'. Perché al momento la società sta facendo di tutto per bloccare un suo eventuale trasferimento nel tentativo di far tornare l'argentino sui suoi passi.

Mundo Deportivo

"Non è in vendita"

Il Barcellona non ha alcuna intenzione di vendere Messi e accontentare le sue richieste. I blaugrana si rimettono alla clausola di 700 milioni che l'argentino ha nel contratta. Non tratterà con altri club e neanche prenderà in considerazione contropartite.

as

"Messi ha un prezzo"

Messi vorrebbe partire in maniera tranquilla, senza litigi. Proprio per questo motivo vorrebbe incontrare il club per cercare di trovare un accordo. Il Barcellona intanto rimane fermo nella sua salda posizione di non voler accettare alcuna offerta.

Sport

"Messi chiede ora di trattare la sua partenza"

Il crack argentino sollecita un incontro con il Barcellona per trovare un accordo che lo possa far partire. Ma il presidente Bartomeu rimane fermo nella sua decisione: non vuole vendere Messi.