Le aperture in Spagna - Messi chiede pace e unità. E Dest è già a Barcellona

Di seguito le aperture spagnole di oggi mercoledì 30 settembre 2020. As apre su Eden Hazard: "Secondo tentativo" è il titolo, a sottolineare come il belga sia stato la delusione dello scorso anno al Real Madrid, soprattutto a causa degli infortuni. Questa sera contro il Valladolid (ore 21.30) lo si rivedrà in campo. Mercato: Jovic si avvicina al Manchester United. "Arrivano gli acquisti" titola Marca, sempre in chiave Real Madrid, in riferimento ai ritorni di Hazard e Asensio. "Dest è a Barcellona" è il taglio alto di Mundo Deportivo. Dichiarazioni esclusive di Lionel Messi a Sport: "Pace e unità" è ciò che chiede l'argentino.