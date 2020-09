Le aperture in Spagna - Messi resta al Barcellona: le reazioni dei quotidiani

vedi letture

"Messi se queda" ovvero "Messi resta" è il titolo con il quale, più o meno, si aprono i maggiori quotidiani sportivi spagnoli in edicola oggi 5 settembre 2020. Naturalmente la notizia di ieri ha (ri)sorpreso di nuovo tutti. In un'intervista concessa a Goal Messi ha dichiarato che rimarrà al Barcellona: "Vorrei andarmene, però non porterei mai il club che amo in tribunale", le parole dell'argentino che ha attaccato soprattutto il presidente Bartomeu. Ha rotto il silenzio l'argentino spiegando le ragioni del suo malcontento: "E' da tempo che non c'è progetto, e il presidente non è stato di parola". E infine la parte, forse, più commovente della vicenda: "Quando ho detto alla mia famiglia, ma soprattutto a mio figlio, di volermene andare, fu un dramma. Hanno iniziato tutti a piangere". Alla fine la meglio l'ha avuta il club, irremovibile nella propria posizione e sulla clausola del contratto. Messi rimarrà un'altra stagione in Catalogna.