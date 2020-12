Le aperture in Spagna - Modric rinnova. Barcellona su Eric Garcia, ma Pochettino vuole Messi

Luka Modric è a un passo dal rinnovo con il Real Madrid e Marca titola: "Luka, te lo sei guadagnato". As cambia registro e squadra e si sofferma su Marcos Llorente, per il quale "Il 2020 è stato il mio anno". Volando a Barcellona, invece, c'è tanto mercato sui quotidiani. "Pochettino vuole Messi", titola Mundo Deportivo che racconta di un PSG pronto ad ingaggiare la Pulga. In entrata in casa blaugrana la priorità invece è Eric Garcia, per il quale anche secondo Sport sta per partire "L'assalto finale".